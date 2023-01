In vista della Roma una tentazione ed un ballottaggio per Spalletti

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica sera al “Maradona” contro la Roma, fischio d’inizio ore 20,45. Mister Spalletti, uno degli ex della sfida, l’altro è Juan Jesus, ha un ballottaggio ed una tentazione. Sul dubbio di formazione riguarda l’esterno destro, se puntare su Politano oppure come a Salerno su Lozano. La tentazione, come riporta il Corriere dello Sport e nel ruolo di mezz’ala. Schierare Zielinski, anche se in questo momento non è al top della condizione, in alternativa c’è Elmas che sta avendo un rendimento confortante. Su entrambe le situazioni il tecnico di Certaldo risolverà il tutto nei prossimi allenamenti, oltre che alla viglia del match contro i giallorossi.

