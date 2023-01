Il Napoli ha un piano per allontanare le tentazioni su Kim Minjae

In estate c’era grande curiosità, ma anche un pizzico di scetticismo su Kim Minjae, ovvero colui che doveva sostituire Koulibaly. Non era semplice prendere il posto di K2 nei cuori dei tifosi, ma il sud coreano c’è riuscito sin da subito. Tranne una gara, quella contro l’Udinese, il suo rendimento è sempre stato molto alto, nonostante nelle ultime sfide soffre di un problema al ginocchio che ha dai Mondiali in Qatar. L’ex Fenerbache ha diverse richieste, oltre che per il rendimento, ma anche per una clausola nel suo contratto da 50 milioni che può salire, a seconda della squadra che lo richiede, dal primo al 15 Luglio. La novità, come riporta il CdS, è che si discuterà di aumento d’ingaggio a 2,5 milioni e aumento del valore della clausola fino a 65 milioni. Se così fosse si allontanerebbero le tentazioni dall’estero verso Kim Minjae. Insomma mettere le barricate alla difesa.

