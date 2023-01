Il Mamma-mia social di Kim Minjae ormai è una specie di mantra per il coreano

Questione di stile: c’era una volta ilcoreano, quello cantato e ballato dadopo la sua prima cena in ritiro con la squadra a, e ora c’è quello napoletano. Il Mamma-mia social che ormai è una specie di mantra per lui. E il discorso disulla sua identità azzurra, un concetto pronunciato commentando l’interesse di club come loe i, assume connotati decisamente importanti . Importanti quanto la stagione di Kim : un portento, un erede ditalmente bravo da strappare in un clic quel velo di nostalgia che accompagna inevitabilmente i grandi come. Un acquisto super, quello del ds; un giocatore che in pochi mesi ha stravolto letteralmente la sua esistenza di calciatore passando dalal, dall’Europa League a una Champions da protagonista, dalla Super Lig turca a un’entusiasmante cavalcata verso lo scudetto. E in mezzo il Mondiale con la Corea del Sud, il primo della sua carriera, con tanto di qualificazione agli ottavi e sfida con il Brasile. Un sogno.