Kvaratskhelia ed Osimhen sono stati inseriti nella lista dei Top 100 calciatori per il 2022 secondo il prestigioso quotidiano inglese The Guardian: Kvara occupa infatti il 40esimo posto, mentre il nigeriano il 50esimo. Un grandissimo riconoscimento per i nostri giocatori, considerati ormai dei pilastri del nostro Napoli. Questi riconoscimenti sono molto importanti anche per aumentare ulteriormente il livello di consapevolezza del potenziale azzurro, in vista di grandissimi obiettivi futuri.

Factory della Comunicazione