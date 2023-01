Diritti tv per il triennio 2024-27: non solo Sky e Dazn

I diritti tv. Croce e delizia. Al momento, quelli di Serie A sono esclusiva Dazn, ma diciamo che in diverse circostanze si sono evidenziati problemi. Oggi in assemblea di Lega si discuterà del calcio in televisione per il prossimo triennio (2024-27). Le linee guida sono state approvate con anticipo, ora si passerà al nuovo bando: oltre a Dazn e Sky potrebbero muoversi anche i colossi dello streaming, da Amazon a Discovery Channel. Magari Netflix. Altra ipotesi: la Lega potrebbe procedere con la media company e un proprio canale. Modello che può interessare a Tivùsat.

Fonte: Gazzetta