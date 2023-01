De Canio: “Milan ed Inter, mancanza di soluzioni all’altezza”

La squadra di Spalletti ha tracciato una vera e propria voragine tra sé e le inseguitrici, nonostante la sconfitta di Milano contro l’Inter, gli azzurri hanno incrementato il vantaggio. «Il Napoli è la più forte e lo ha dimostrato sul campo», spiega con fermezza Gigi De Canio. «Ha dimostrato la continuità che è mancata alle altre. Inter e Milan hanno messo a nudo la mancanza di soluzioni all’altezza. Nel caso dei rossoneri ho l’impressione che siano con la che pancia piena. Per altro sono venuti fuori i veri valori di una squadra che l’anno scorso era andata ben oltre le sue possibilità con quella bellissima rimonta sull’Inter». Fattore psicologico sì, ma fino a un certo punto. «Il fatto che il Napoli le vinca tutte non so quanto peso possa avere nella testa delle inseguitrici. Gli allenatori sono concentrati sulla possibilità di trovare la soluzione al problema. Anche se va detto che quando ti trovi davanti una squadra in salute e non ha punti deboli, le tue speranze un po’ si fiaccano».

Factory della Comunicazione

Dichiarazione da Il Mattino