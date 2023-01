D’Agostino: “Scouting del Napoli tra i migliori d’Europa, sul momento del Milan…”

Gaetano D’Agostino, ex calciatore, è intervenuto a 1 Station Radio e ha elogiato il lavoro del Napoli.

Factory della Comunicazione

Differenze tra il mercato del Napoli e del Milan?

“Spalletti, il migliore in Italia, deve ritenersi fortunato a poter contare su un Ds come Giuntoli. C’è stato un cambiamento radicale nella rosa azzurra in estate, come si poteva pensare di sostituire Koulibaly con Kim? E Kvara? Nessuno conosceva il suo potenziale. Lo scouting azzurro è uno dei migliori in Europa, sono stati ingaggiati dei talenti con un grande potenziale, potenziale scoperto da Giuntoli.

Se fossi una società, farei follie per questi Ds, tanti giocatori scovati da Cristiano si sono rivelati dei campioni. Per quanto concerne il Milan, Pioli poteva contare su Kessié lo scorso anno, avere muscoli a centrocampo è fondamentale per la proposta del gioco rossonero. Brahim Diaz è forte, ma non è stato sostituito a dovere l’ivoriano”.

Cheddira e Caprile del Bari pronti per la Serie A? “Ho avuto due mesi Cheddira a Lecco, ha una forza straripante ed è un ragazzo molto umile. per le sue caratteristiche, può fare la differenza in Serie A. Per quanto concerne Elia, può diventare un grande portiere e ricoprire il ruolo di secondo, è attenzionato dal Napoli. Se dovesse approdare in azzurro, potrebbe giocarsi le sue carte”.