Careca, tuffo nel passato a casa Napoli visita a a sorpresa

Molto felice di tornare qui… Forza Napoli». Lo ha scritto Antonio Careca su Instagram in calce alla foto – bella – che lo ritrae abbracciato a Spalletti al centro sportivo di Castel Volturno. Con uno sfondo epico: la MaGiCa alle loro spalle, cioè il grande trio d’attacco Maradona-Giordano-Careca, e sulla destra Diego con la Coppa Uefa tra le mani.

Factory della Comunicazione

Il leggendario centravanti brasiliano è in città per partecipare alla trasmissione, Legends e così ha approfittato per un tuffo nel passato: una visita agli spogliatoi di casa Napoli, una chiacchierata con il signor Luciano e per finire l’allenamento a bordocampo.

Dove ha incontrato i giocatori, il suo erede con la maglia numero 9, Osimhen e il connazionale Juan Jesus. Una visita che profuma di scudetto e trionfi: Careca, 62 anni, fa parte di quella galleria di immortali che nel 1990 hanno conquistato il secondo titolo della storia del club.

Nel palmares ci sono anche la Coppa Uefa (1989) e la Supercoppa italiana (1990).

Fonte: Cds