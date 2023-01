Brekalo, nuovi contatti: il Napoli lo vorrebbe già a gennaio

Brekalo è una “vecchia idea” del club partenopeo. Ora, il Napoli ha avviato i contatti con il Wolfsburg per provare ad acquistare, già a gennaio, l’esterno croato per metterlo subito a disposizione di Spalletti. Dalla parte della società di De Laurentiis c’è la spinta in più del calciatore che si trasferirebbe volentieri alle falde del Vesuvio. Da ricordare che il calciatore resterà svincolato a giugno. Il problema potrebbe essere rappresentato da una lista giocatori alquanto affollata, tutto, quindi, dipenderà dalle uscite. C’è da dire che anche l’Udinese è sull’ex Torino: il club bianconero si è inserito per il giocatore e fa seriamente concorrenza al Napoli. Dopo l’infortunio di Deulofeu, il club è in pressing per chiudere prima l’operazione. La notizia si legge sul sito dell’ esperto di mercato, Gianluca di Marzio.

Factory della Comunicazione