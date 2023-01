Avversario Napoli – Mourinho attende novità su Pellegrini. Due cessioni della Roma

Ieri pomeriggio a Trigoria la Roma ha ripreso gli allenamenti, in vista della sfida di domenica al “Maradona” contro il Napoli. Nel vecchio “Derby del Sole” il tecnico dei giallorossi Mourinho attende novità su Lorenzo Pellegrini. Il capitano infatti si è allenato ancora a parte, ma a differenza del match contro lo Spezia, dovrebbe giocare contro gli azzurri. Per il resto, secondo il CdS, El Shaarawy o Spinazzola al posto di Zaniolo, mentre Zalewski verrà dirottato a destra. Sul fronte mercato invece due cessioni. Vina andrà al Bournemouth per 1 milione, mentre Shomurodov probabilmente giocherà nello Spezia, dopo che per settimane si era parlato del Torino.

Factory della Comunicazione

La Redazione