Angers, Ghoulam riparte: manca solo l’ufficialità

Si è allenato per un po’ di tempo con il Saint-Etienne, Faouzi Ghoulam e in parecchi avevano dato per scontato che il suo rapporto con il pallone ricominciasse da lì, invece così non è stato. Il terzino algerino ha giocato la sua ultima partita, indossando anche la fascia di capitano del Napoli, lo scorso 22 maggio. Stavolta, però, pare davvero che per lui ci potrà essere un nuovo inizio, perchè ha finalmente trovato squadra: ripartirà dall’Angers, con cui si era allenato nelle ultime settimane. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023, l’ufficialità arriverà a breve. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com

