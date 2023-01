Adani elogia Spalletti: “Con Di Lorenzo e Mario Rui…”

Lele Adani, direttamente da BoboTV, ha commentato le nuove soluzioni tattiche del Napoli e i nuovi ruoli cuciti su misura da mister Spalletti, come nel caso di Di Lorenzo:“Nel calcio moderno degli ultimi cinque anni il ruolo più rivoluzionato e cambiato è quello del terzino. Il terzino corre, smarca, ha proprietà di palleggio, rompe la palla andando ad accorciare ed entrando dentro al campo. Per me – prosegue l’ex calciatore – la rappresentazione migliore del senso di evoluzione del Napoli di Spalletti sono proprio i due terzini, ovvero Mario Rui e Di Lorenzo, ma non sulla leadership bensì sulla qualità e quindi per questo intendo le scelte di gioco”.

