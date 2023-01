Varriale: “La Lazio di Sarri è l’unica squadra che può reggere il confronto con il Napoli”

Enrico Varriale, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Parere sulla Lazio di Sarri? “L’unica squadra che può reggere il confronto con il Napoli a livello del gioco espresso. Regala spettacolo in campo ed ottiene risultati importanti, è un calcio propositivo. Si dice spesso che il calcio italiano sia in difficoltà, è del tutto vero. Ma da questa stagione emerge una verità: in questo campionato i soldi sono rilevanti, ma la competenza conta tanto. Il Napoli è la squadra con il quinto bilancio in Italia, la Lazio è superiore alla Roma eppure non ha le stesse disponibilità economiche dei giallorossi. I soldi contano tanto in un determinato sistema, sicuramente non in uno nel quale ci si inventa la Superlega di notte, hanno motivo di esistere. La Juventus è sicuramente il club italiano più importante, il più vincente, una capofila, ma è necessaria una riforma del calcio italiano, una riforma seria, non quella tentata da Agnelli”.