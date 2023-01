UFFICIALE – Spezia-Napoli, chiuso il settore ospiti del “Picco”

Si comunica che dalle ore 12:00 di giovedì 26 gennaio saranno disponibili i biglietti della partita Spezia-Napoli, in programma allo stadio “Alberto Picco” domenica 05 febbraio 2023 alle ore 12:30.

Nella prima fase di vendita (in attesa di comunicazioni da parte degli organi competenti), sarà attiva la prelazione riservata ai soli titolari di Eagle Card ( sottoscritta entro il 31/12/2022) residenti nella province di La Spezia e Massa Carrara , che potranno acquistare un solo tagliando intestato al titolare della fidelity card.

Si specifica che per l’acquisto sul sito www.vivaticket.it, il numero della Eagle Card deve essere inserito nel campo “Codice Coupon”.

Seguiranno comunicazioni sulla seconda fase di vendita.

(Clicca qui per visualizzare la mappa)

Settori Disponibili e Prezzi

INTERO UNDER 25 ** OVER 65 *** UNDER 14 **** Tribuna Autorità * 250 € – – – Centrale 125 € 80 € 80 € 60 € Laterale 100 € 70 € 70 € 50 € Distinti Centralissimo 75 € 55 € 55 € 40 € Centrale 65 € 45 € 45 € 35 € Laterale 50 € 35 € 35 € 25 € Curve Curva Ferrovia 30 € 20 € 20 € 15 € Curva Piscina 30 € 20 € 20 € 15 €

* I biglietti di Tribuna Autorità includono l’accesso all’area hospitality da due ore prima della partita con food & drink “all inclusive”. La disponibilità è limitata.

Per informazioni contatta la Biglietteria Spezia Calcio

– Eagle Line: +39 392 2046654

– email: [email protected]

SETTORE OSPITI

In seguito al decreto emanato dal Ministro dell’Interno, che ha sancito la chiusura dei settori ospiti degli impianti sportivi che vedranno impegnate le società SSC Napoli e AS Roma per i prossimi due mesi, nonchè il divieto della vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi per gli stessi incontri nei confronti delle persone residenti nelle province di Napoli e Roma, il settore ospiti dello stadio Alberto Picco resterà chiuso.





RIDUZIONI

** La riduzione Under 25 è riservata a coloro che non hanno compiuto 25 anni al momento dell’acquisto.

*** La riduzione Over 65 è riservata a coloro che hanno compiuto 65 anni al momento dell’acquisto.

**** La riduzione Under 14 è riservata a coloro che non hanno compiuto 14 anni al momento dell’acquisto.

Si ricorda che fino al compimento del 5° anno di età, l’ingresso è gratuito. I bambini devono essere accompagnati da un adulto abbonato o pagante, che dovrà esibire all’ingresso un documento in corso di validità e la tessera sanitaria del bambino. All’interno dello stadio, nel caso di non disponibilità del posto, il bambino dovrà necessariamente sedere sulle gambe dell’accompagnatore.

DOVE ACQUISTARE

Sul sito www.vivaticket.it.

Nei punti vendita Vivaticket;



MODALITA’ DI ACCESSO ALLO STADIO

Al fine di velocizzare le procedure e facilitare i controlli si raccomanda di tenere a portata di mano il titolo di accesso (Eagle Card o biglietto) e un valido documento d’identità.

Tutti i tifosi sono tenuti a rispettare le normative in vigore, inclusi i seguenti requisiti:

Recarsi allo stadio con largo anticipo.

Rispettare il posto assegnato.

Seguire sempre le indicazioni degli steward

È possibile consultare il regolamento stadio tramite il seguente link https://www.acspezia.com/it/indicazioni-per-il-pubblico.22821.html

NOTA TECNICA – EAGLE CARD

Tutti i possessori di Eagle Card che hanno riscontrato problemi di lettura della tessera in fase di accesso allo stadio “Alberto Picco” a causa di un errore in fase di stampa delle suddette tessere, riportanti un codice a barre di dimensioni ridotte rispetto al formato classico, potranno ritirare un adesivo riportante il corrispondente codice a barre ingrandito da apporre sulla propria Eagle Card, in modo da rendere corretta la lettura da parte dei tornelli.

Gli adesivi potranno essere ritirati presso il box biglietteria alle spalle della Curva Ferrovia:

Mercoledì 01 febbraio, dalle 16:30 alle 19:00

Venerdì 03 febbraio, dalle 16:30 alle 19:00

Chi ha acquistato online la Eagle Card, può scrivere da subito a [email protected] indicando il numero della stessa (0712..).

