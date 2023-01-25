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Ufficiale, Serie B – Gli arbitri della 22ma: Baroni per il Benevento

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 22ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 28 gennaio.

 

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CAGLIARI – SPAL    Venerdì 27/01 h. 20.30

PATERNA

PASSERI – COSTANZO

IV:      UBALDI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       DI IORIO

 

ASCOLI – PALERMO    h. 14.00

FELICIANI

COLAROSSI – CAVALLINA

IV:      FIERO

VAR:     DI MARTINO

AVAR:       CECCONI

 

BARI – PERUGIA   h. 14.00

ZUFFERLI

TOLFO – LOMBARDI

IV:       GRASSO

VAR:      GUIDA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:       MARGANI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

 

BRESCIA – COMO   h. 14.00

CAMPLONE

RASPOLLINI – SECHI

IV:     CHERCHI

VAR:     MARINI

AVAR:     MUTO

 

COSENZA – PARMA      h. 14.00

PEZZUTO

MIELE D. – NIEDDA

IV:      DI REDA

VAR:     SERRA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:     VIVENZI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

 

SUDTIROL – REGGINA      h. 14.00

FABBRI

PALERMO – MOKHTAR

IV:     CALDERA

VAR:     PRONTERA (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR:      PRETI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

 

TERNANA – MODENA     h. 14.00

GUALTIERI M.

CIPRIANI – CORTESE

IV:     MAROTTA

VAR:     AYROLDI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR:     DI GIOIA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

 

VENEZIA – CITTADELLA     h. 14.00

VALERI

MONDIN – RICCI M.

IV:     DELRIO

VAR:      BANTI

AVAR:       PERENZONI

 

GENOA – PISA        h. 16.15

VOLPI

MELI – SCARPA M.

IV:       BORDIN

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      LONGO S.

 

FROSINONE – BENEVENTO     Domenica 29/01 h. 16.15

BARONI

BINDONI – PERETTI

IV:     FRASCARO

VAR:     NASCA

AVAR:      PAGANESSI

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