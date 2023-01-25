Ufficiale, Serie B – Gli arbitri della 22ma: Baroni per il Benevento

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 22ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 28 gennaio.
CAGLIARI – SPAL Venerdì 27/01 h. 20.30
PATERNA
PASSERI – COSTANZO
IV: UBALDI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI IORIO
ASCOLI – PALERMO h. 14.00
FELICIANI
COLAROSSI – CAVALLINA
IV: FIERO
VAR: DI MARTINO
AVAR: CECCONI
BARI – PERUGIA h. 14.00
ZUFFERLI
TOLFO – LOMBARDI
IV: GRASSO
VAR: GUIDA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: MARGANI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
BRESCIA – COMO h. 14.00
CAMPLONE
RASPOLLINI – SECHI
IV: CHERCHI
VAR: MARINI
AVAR: MUTO
COSENZA – PARMA h. 14.00
PEZZUTO
MIELE D. – NIEDDA
IV: DI REDA
VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: VIVENZI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
SUDTIROL – REGGINA h. 14.00
FABBRI
PALERMO – MOKHTAR
IV: CALDERA
VAR: PRONTERA (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
AVAR: PRETI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
TERNANA – MODENA h. 14.00
GUALTIERI M.
CIPRIANI – CORTESE
IV: MAROTTA
VAR: AYROLDI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
AVAR: DI GIOIA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
VENEZIA – CITTADELLA h. 14.00
VALERI
MONDIN – RICCI M.
IV: DELRIO
VAR: BANTI
AVAR: PERENZONI
GENOA – PISA h. 16.15
VOLPI
MELI – SCARPA M.
IV: BORDIN
VAR: DI PAOLO
AVAR: LONGO S.
FROSINONE – BENEVENTO Domenica 29/01 h. 16.15
BARONI
BINDONI – PERETTI
IV: FRASCARO
VAR: NASCA
AVAR: PAGANESSI