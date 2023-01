Tempestilli (Ex Roma): “Il Napoli se continua così non avrà rivali, ha un margine notevole, non vedo ostacoli”

Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma, è intervenuto in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro: «La Roma può fermare il Napoli? Sarà un match importante, da tripla, i giallorossi stanno finalmente viaggiando bene, con ottimi risultati nonostante le assenze. Nel Napoli che sta facendo benissimo sono molti i meriti di Spalletti, Luciano è un grande allenatore, migliora i calciatori, lo si è visto ultimamente nella crescita di Elmas. Riesce a tenere alta la concentrazione e a tirare il meglio di tutti. Un esempio è Mario Rui, sta disputando un campionato eccellente. Rivitalizzerebbe pure Zaniolo? Per me sì, ha capacità di entrare nella testa dei calciatori, basti pensare come ha migliorato anche Osimhen… Tornando a Zaniolo peccato finisca così la sua storia con la Roma, il talento è indiscutibile ma ha bisogno dei consigli giusti, deve crescere e maturare. Il Napoli se continua così non avrà rivali, ha un margine notevole, non vedo ostacoli concreti al suo cammino trionfale, anche quando manca qualche giocatore chi entra fa benissimo, segno che la stagione è quella giusta»