Soviero: “Gollini è un portiere di valore. Meret-Vicario? Non saprei chi scegliere”

Salvatore Soviero, ex portiere, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera (20-21): “Gollini? E’ un acquisto utile, innanzitutto è più giovane rispetto a Sirigu, che evidentemente non dava garanzia fisiche. Gollini è un portiere di valore, non sta giocando molto negli ultimi anni, dopo una prima parte di carriera molto buona. Purtroppo con l’Atalanta ha avuto qualche problema con Gasperini ma non è il primo e non sarà l’ultimo, specie con i calciatori di personalità il tecnico va in sofferenza perché non li sa gestire. Ho avuto problemi anche io, ma almeno giocavo. Vicario? Ottimo portiere, ha fatto tanta gavetta e non saprei chi scegliere tra lui e Meret, anche se Vicario, dovesse approdare in una grande squadra, sarebbe da verificare nella tenuta mentale“.

Factory della Comunicazione