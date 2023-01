Sarri: “Il Napoli in testa è, sinceramente, motivo di soddisfazione”

Spesso, soprattutto in quest’ ultimo periodo, i due Napoli si accostano. Quello di Sarri e quello di Spalletti. Una sorta di gara per la bellezza. Due “grandi bellezze” sicuramente. Altri interpreti, altre idee, altri avversari. Inutile dire che, ieri sera, dopo la sconfitta del Milan, ad opera proprio della Lazio di Sarri, il Napoli ha allungato ulteriormente sulla seconda in classifica, i rossoneri appunto. Interrogato dopo la partita, in merito a questo, Sarri ha risposto:

Regalo al Napoli? “Ci siamo fatti principalmente un regalo per noi, perché siamo andati avanti in classifica e ci tenevamo a battere il Milan per dimostrare che eravamo cresciuti. Se il Napoli è messo benissimo in classifica, non è altro che un motivo di grande soddisfazione sinceramente“.