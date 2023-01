Paolo Zanetti: “Spalletti da studiare, punto di riferimento assoluto”

Nel corso della sua intervista rilasciata alla Gazzetta dello sport Paolo Zanetti tecnico dell’ Empoli che ha battuto l’Inter, parla del Napoli e di Spalletti:

Factory della Comunicazione

Avete chiuso il discorso scudetto? Come l’ha vista l’Inter da vicino? «Dico che solo il Napoli poteva e può perdere il titolo, perché al di là dei punti che ha accumulato ha dimostrato una continuità di gioco impressionante. Penso sia il loro anno e sarebbe strameritato. Quanto all’Inter, con noi non è stata la migliore Inter ma davanti ha trovato un Empoli importante e probabilmente non se l’aspettava. Siamo partiti subito forti, con intensità e anche qualità. Forse son rimasti un po’ sorpresi. Ma l’Inter è fortissima, la ho dimostrato in Supercoppa. Magari non è stata continua come il Napoli».

Dove lo mette Spalletti tra i tecnici italiani? «Per me è un punto di riferimento assoluto. Per i miei gusti è sicuramente tra i primi due, con De Zerbi. Sta dimostrando appunto di meritare lo scudetto, non solo con la forza dei giocatori, ma delle sue idee di gioco. Un tecnico da studiare per noi giovani».

Guarda caso è partito da Empoli pure lui, portandolo dalla C alla A. «La storia dice che sono passati tantissimi tecnici importanti ed è merito della società che li sa scegliere e che deve imporsi con la fantasia e la forza delle idee. Così ha dimostrato di poter restare ad alto livello. In questo è una società straordinaria».

Fonte: Gazzetta