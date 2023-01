Nations League, Final Four: per le semifinali Italia in campo il 15 giugno

Reso noto il tabellone della Nations League 2022/23 per le Final Four. Le squadre che a giugno si affronteranno sono Olanda, Spagna, Croazia e Italia. L’Olanda è il paese scelto come sede delle Final Four e le città che ospiteranno l’evento saranno Rotterdam e Enschede. I sorteggi, avvenuti a Nyon hanno stabilito che l’Italia affronterà la Spagna, mentre l’altra semifinale sarà fra Olanda e Croazia

Le date

Le due semifinali si giocheranno il 14 e il 15 giugno, mentre le due finali, quella per il terzo posto e la finalissima per la vittoria, saranno giocate il 18 giugno.

14 giugno

Olanda-Croazia

15 giugno

Spagna-Italia