L’ex Policano: “Kvaratskhelia? Nel 2018 lo avevamo già valutato all’Udinese”

Roberto Policano, doppio ex di Roma e Napoli e osservatore dell’Udinese, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro:

«Napoli-Roma? Sarà una gara molto interessante, di fronte due squadre che giocano in modo diverso. I giallorossi non puntano sul gioco, sono cinici e pratici, gli azzurri provano a creare gioco attaccando, sono due modi diversi di intendere il calcio. Zaniolo? Se fossi in lui penserei solo a giocare e a dare il massimo per la maglia che indossa, per poi valutare meglio a fine stagione il proprio futuro. La Roma lo ha aspettato, difeso e coccolato, dovrebbe mostrare un po’ di gratitudine, ma nel calcio non c’è mai o quasi. Dipende tutto dalla volontà di Zaniolo. Il Napoli mi ha sorpreso ma sino ad un certo punto: pensavo potesse ripetere la stagione scorsa non che potesse migliorarla: i calciatori hanno elevato il proprio rendimento, nessuno rema contro se non gioca, il gruppo è affiatato. Sono tutti meriti di Spalletti. Kvaratskhelia? Nel 2018 lo avevamo già valutato all’Udinese, ma non riuscimmo a tesserarlo perché non avevamo slot di extracomunitari liberi. Già allora il talento era evidente, bravo il Napoli a puntare su di lui, complimenti al ragazzo per come si è imposto, con umiltà. Meret? Ha sempre avuto grandi doti, la sua freddezza gli consente di non esaltarsi e non deprimersi, merita il successo che sta avendo. Samardzic? E’ da grande squadra, deve crescere ancora ma ha qualità da fascia alta».