L’ex Giubilato: “Spalletti si sta prendendo le sue rivincite”

Davide Giubilato, ex difensore azzurro, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live, trasmissione condotta da Dario Sarnataro: «Il Napoli è nella condizione di definire il proprio futuro, ha numeri e rendimento straordinario, quindi non penso che bisogna essere scaramantici. Spalletti? È stato sempre considerato l’eterno secondo e quindi si sta prendendo delle rivincite. Sicuramente è il miglior allenatore che c’è in Italia lo dimostrano i numeri e anche perché ha fatto la differenza con il suo gioco. In passato non è stato supportato a dovere dalle società nei momenti chiave, penso a situazioni emerse con Roma e con Inter, questa volta a Napoli ha il sostegno di tutti. Napoli-Roma? Gara dura perché la Roma gioca in modo chiuso, ma è proprio il gioco di Mourinho che è così, del resto se se la giocasse farebbe la fine della Juventus e quindi è normale non concedere spazi a Napoli. In generale sono molto ottimista credo che questa squadra abbia una forza e una capacità superiore a tutti, ha stracciato il campionato già a gennaio, siamo tutti scaramantici, io sono tifoso del Napoli e spero che tutto vada a buon fine, ma questa squadra ha dato dimostrazioni importanti»

Factory della Comunicazione