Paolo Ziliani: “Manovra stipendi, Juve in B e giocatori squalificati per un mese!”

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha riportato sul proprio account Twitter gli aggiornamenti sulla “manovra stipendi”” che vede coinvolta la Juventus:

Factory della Comunicazione

Anche #Repubblica risponde presente: sta per arrivare la squalifica di “almeno un mese” per tutti gli juventini che aderirono alla “manovra stipendi“, #Dybala compreso. Solo per questo gigantesco illecito targato #Agnelli-#Chiellini la #Juventus meriterebbe di finire in Serie B”.