Ivano Trotta: “Il Napoli trova soluzioni anche contro chi si chiude”

Ivano Trotta, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live, trasmissione condotta da Dario Sarnataro: «Nessuno credo possa fermare il Napoli a questo punto e, il fatto che le altre squadre non siano all’altezza, non deve sminuire la grandezza del percorso sin qui compiuto dal Napoli. Subito dopo il k.o. con l’Inter sembrava che la squadra azzurra dovesse perdere e andare in difficoltà invece così non è stato. La reazione nelle successive partite è stata una dimostrazione di forza. Napoli-Roma? La Roma si verrà a chiudere ma anche la Juve lo ha fatto e poi abbiamo visto come è finita… Credo che la squadra di Spalletti abbia una consapevolezza tale da trovare anche soluzioni contro squadre che si chiudono. Sicuramente la Roma è una squadra difficile da affrontare ma credo che il Napoli possa vincere anche questa partita con la spinta dei tifosi. Non credo che ci sarà un rilassamento della squadra per i tanti punti di vantaggio, sarà importante non sottovalutare le ultime 19 partite perché 19 turni sono davvero tanti. In ogni caso vedo una consapevolezza, anche nella tifoseria, che mi rassicura».

Factory della Comunicazione