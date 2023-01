In attesa di Gollini, Spalletti ha buone notizie dall’infermeria

Ieri pomeriggio Pierluigi Gollini ha svolto le visite mediche alla Clinica Pineta Grande a Castel Volturno, tutto o.k. e si attende solo l’ufficialità di AdL attraverso il profilo twitter. Poi l’ex portiere di Fiorentina, Hellas Verona, Atalanta e Tottenham si potrà allenare con il gruppo. L’obiettivo è averlo tra i convocati per la sfida contro la Roma di domenica sera. Nel frattempo, come riporta il CdS, arrivano per mister Spalletti buone notizie dall’infermeria. Juan Jesus ha recuperato dalla botta alla caviglia e si è allenato con il gruppo. Kvaratskelia invece ha lavorato in palestra con la squadra e poi personalizzato. I prossimi giorni per il georgiano saranno decisivi, ma dovrebbe giocare contro i giallorossi e vedersela con Dybala, niente male come sfida.

