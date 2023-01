Imparato (GdS): “Con un filotto gli azzurri possono chiudere il campionato”

Gaetano Imparato, giornalista, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte, condotto da Gianluca Gifuni:

«Questo è un Napoli col vento in poppa. La partita con la Roma è una partita da gestire bene perché i giallorossi stanno crescendo, si stanno ritrovando; tranne il problema Zaniolo la Roma ha ripreso a marciare in una certa maniera. Dopo questo appuntamento il calendario permette al Napoli, giocando, lottando e soffrendo, di fare un filotto importante che possa quasi chiudere il campionato. Spero che la forza del Napoli di quest’anno possa essere canalizzata per creare un ciclo. Una squadra forte, importante, una società sanissima può mettere le basi per poter avere un lungo periodo di gestione, di una qualità di calcio importante come questa. Anche perché guardando dietro le caratteristiche degli altri club, sia economicamente che come società, come struttura, come politica e come programmazione mi sembra abbastanza diversa. In merito alla dichiarazione di un giornalista, “lo scudetto del Napoli non vale niente con la penalizzazione della Juve”, dico che ci sono giornalisti che pur avendo una squadra del cuore fanno i giornalisti; altri no. Il problema degli altri è il rischio di perdere in credibilità. Poi lo scudetto del Napoli per me potrebbe valere più degli altri perché avverrà, se avverrà, senza manovre occulte».