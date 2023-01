Il Cds vota Adl, Giuntoli e lo scouting al giro di boa

Ora siamo al giro di boa e si può dire che quel 15 agosto, che sembrava ricco di incognite, invece era il momento in cui stava nascendo una stella. Certo, era complicato rendersene conto, mentre si salutavano i campioni degli ultimi anni. I volti di Insigne e Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, Ospina e di quel Ghoulam che aveva solcato un’epoca mai più vissuta. E ora, a 1710 minuti dalla fine, è almeno chiaro che il Napoli si è calato in una dimensione inedita, ribellandosi alle abitudini d’un calcio spesso incollato a una riconoscenza di maniera, una gratitudine che secca l’anima e pure l’evoluzione. Il calcio, il Napoli in questo caso, è figlio di un’Idea nuova, necessaria e forse indispensabile per rigenerare se stesso e un Progetto che conceda un futuro e che Aurelio De Laurentiis ( 9,5 per ora) ha voluto cavalcare attraverso le intuizioni – si direbbe le visioni – di Cristiano Giuntoli ( 9,5 ), il vertice d’una piramide che ha un’ area scouting ( 9,5 ) piena di conoscenze.

Factory della Comunicazione

Fonte: Cds