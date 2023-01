GdS – Napoli-Ounahi, c’è ancora una speranza per arrivare al centrocampista marocchino

Il Napoli ha messo da molto tempo nei radar il centrocampista Azzadine Ounahi dell’Angers e protagonista di un ottimo mondiale con il Marocco arrivato quarto in Qatar. Le sue prestazioni però non hanno portato a buoni frutti lo scouting del d.s. Giuntoli, visto che il club francese chiede oltre 20 milioni per il calciatore africano. La società azzurra arriva al massimo a 10 milioni +bonus, non di più. La speranza del Napoli, secondo la Gazzetta dello Sport, è che fino a fine sessione invernale di mercato, nessuno lo acquisti per poi affondare eventualmente il colpo. Insomma si è alla finestra per Ounahi, in attesa di capire il da farsi.

