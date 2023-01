Gazz. Sport – In attesa di Meret, il Napoli ha una strategia per arrivare al portiere rivelazione della serie A

L’estate di Meret, come tutti sanno, non è stata delle più semplici. All’inizio Spalletti non aveva molta fiducia in lui e quindi si cercava un portiere con determinate caratteristiche. Kepa prima e Keylor Navas poi, ma entrambi non hanno abbassato le pretese sugli ingaggi. L’estremo difensore friulano era praticamente dello Spezia, ma poi è rimasto in maglia azzurra e si sta guadagnando la fiducia di tutti. Ad inizio campionato è arrivato il rinnovo fino al 2024 con opzione per il 2025. L’agente di Meret Federico Pastorello ha parlato di sirene inglesi, Tottanham su tutti, oltre che discutere del prolungamento. Nel frattempo ci si guarda altrove come riporta la Gazzetta dello Sport e il piano del Napoli sarebbe di acquistare Caprile per girarlo all’Empoli e avere Vicario, uno dei migliori nel ruolo. Insomma non farsi cogliere impreparati nel caso che il portiere friulano decidesse di andare via.

Factory della Comunicazione

La Redazione