Gazz. Sport – Giuntoli e Adl lavorano in prospettiva

Quando acquisisci un vantaggio sul mercato, per mantenerlo devi lavorare ancora più di prima. Nel senso che se sei riuscito a incastonare perfettamente tutti i tuoi tasselli estivi e la squadra di Luciano Spalletti avanza a gonfie vele, significa che il vantaggio devi sfruttarlo per mantenere il gap sulle concorrenti e riuscire a portare qualche altro nuovo talento che viene seguito da tempo con estremo rigore.

Factory della Comunicazione

Nuova strategia In più l’esperienza ha suggerito al presidente Aurelio De Laurentiis una strategia meno romantica: se arriveranno in futuro offerte importanti (come avvenne, per esempio con Koulibaly) si cambierà. Perché trattenere un giocatore significa elevare parecchio l’ingaggio e questo porterebbe a un punto di non sostenibilità del progetto, errore in cui la proprietà non vuole ricadere. Infatti meno di due anni fa si è toccato un monte ingaggi di quasi 120 milioni non in linea col fatturato. Oggi che il Napoli è sceso a poco più di 70 non intende spostarsi da questo range di sostenibilità, a costo di qualche sacrificio. Questo non significa che dovranno esserci per forza cessioni eccellenti, però meglio avere gente motivata.

Fonte: Gazzetta dello Sport