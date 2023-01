COPPA ITALIA PRIMAVERA – Roma-Napoli 2-1, finisce ai quarti l’avventura degli azzurrini

Questo pomeriggio al Centro Sportivo Tre Fontane, si è giocata la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia Primavera tra la Roma e il Napoli. Il primo tempo è stato equilibrato, per gli azzurrini bene lo spagnolo Alastuey e Gioielli che vanno vicini alla rete del vantaggio. Per i giallorossi l’occasione migliore è con Pisilli che coglie il palo interno. Il vantaggio dei padroni di casa è realizzato di testa da pochi passi di Faticanti. Ad inizio ripresa gli ospiti pareggiano con Sahli che calcia, cogliendo i due pali e poi finire in rete. Il Napoli si divora l’occasione del vantaggio con Gioielli che calcia alto da due passi. La Roma risponde con Cassano e Faticanti, ma sempre gli azzurrini con Pesce e Alastuey, però manca la fortuna. Al minuti 70 arriva il vantaggio della squadra di Guidi con Pisilli che trafigge Turi con una violenta conclusione. Nel finale un espulsione per parte Majchrzak e Nosegbe. La Roma conquista la semifinale, mentre per il Napoli un’ottima prestazione che fa ben sperare in vista dello scontro diretto contro l’Empoli.

Factory della Comunicazione

AS Roma vs SSC Napoli 2-1

AS ROMA (4-3-3) : Baldi; Louakima, Keramitsis, Chesti, Oliveras; Pisilli, Faticanti (C), Pagano; Cassano (67′ João Costa), Majchrzak, Cherubini (90’+3 Foubert-Jacquemin).

A disp.: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Ivković, Vetkal, Padula, Pellegrini, Misitano, D’Alessio, Silva, Ruggiero, Falasca, Graziani, Bolzan.

All.: Guidi.

SSC NAPOLI (3-4-2-1) : Turi; Barba (C) (62′ Obaretin), Nosegbe Suško, D’Avino; Gningue (69′ Marchisano), Gioielli, Alastuey (73′ Hysaj), Giannini; Boni (69′ Spavone), Sahli (73′ Rossi); Pesce [C].

A disp.: Boffelli (GK), Lettera, Acampa, Koffi.

All.: Frustalupi.

Arbitro: Sig. Roberto Lovison di Padova.

Assistente 1: Sig. Simone Piazzini di Prato.

Assistente 2: Sig. Federico Linari di Firenze.

Marcatori: 35′ Faticanti (AS Roma), 46′ Sahli (SSC Napoli), 70′ Pisilli (AS Roma).

Ammoniti: 28′ Barba (SSC Napoli), 36′ Silva (AS Roma), 47′ Hysaj (SSC Napoli), 88′ Oliveras (AS Roma), 90’+2 Nosegbe Suško (SSC Napoli).

Espulsi: 90’+6 Majchrzak (AS Roma), 90’+6 Nosegbe Suško (SSC Napoli).

Note: recupero 0’pt, 3’st. Calci d’angolo: 9-4. Temperatura: 10°C (Prevalentemente soleggiato).

Spettatori: nd.

A cura di Alessandro Sacco