Con i primi 50 punti Spalletti riceve la pagella dal Corriere dello sport

Le pagelle talvolta descrivono un momento, a scuola s’andava per trimestri o quadrimestri, e raccontano parzialmente un percorso che il 4 giugno si concluderà avendo in mano il rendimento complessivo, ciò che definisce i meriti, li cristallizza, li deposita nell’eternità e li rende definitivi. In quel Napoli che a Verona provvide a sbarazzare nuvole di pessimismo cosmico, le tracce del calcio di Luciano Spalletti ( 9,5 ) emersero limpide, come solchi su un terreno appena arato: e in realtà, quella era la risemina, che annunciava un raccolto insospettabile, i 50 punti e tutto ciò ch’è noto, che appartiene alla cultura di un allenatore tecnicamente insaziabile, un uomo che nel suo trentennale percorso ha sparso il nettare del buon gusto.

Factory della Comunicazione

Fonte: Cds