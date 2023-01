Cds voti attacco – Osi e Kvara, creatività artistica. Simeone un angelo dalla faccia pulita

Ma le star, con le loro iperboli, i dribbling inebrianti e quella travolgente fantasia che invita al delirio è in Victor Osimhen ( 9,5 ) e Khvicha Kvratskhelia ( 9,5 ), gli dei di una Napoli che diffondono sul Napoli il prodigio d’una creatività artistica che nel «Maradona» s’accresce – forse, chissà? – anche delle magìa dell’ispirazione.

Osi più Kvara, o viceversa, rappresentano la combinazione fatale per raffigurare una forma d’edonismo calcistico, spruzzano benessere, racchiudono persino la trasgressione, perché in loro la banalità viene disintegrata e le convenzioni si dissolvono dinnanzi ad un tunnel, una veronica, un’accelerazione che trascini nel sogno, custodito pure sulle ali, quelle di Lozano ( 7 ) che ancora cerca la propria appagante normalità, e di Politano ( 7 ), ormai calatosi nel ruolo d’interprete d’uno spartito.

E nel coro, in diciannove partite (più la Champions, volendo, e pure la «maledetta» Coppa Italia), si sono avvertiti gli acuti di Jack Raspadori ( 7,5 ), un talento puro per la Nazione, e il rumore sordo della famelica voracità – un must statistico – del «cholito» Simeone ( 7,5 ), un angelo dalla faccia pulita che sembra chiuda geograficamente un cerchio avviato da Diego: trentatré anni nel tormento e per l’estasi (che varrebbe dieci e lodi..).

