Careca “torna in campo” insieme ai ragazzini di Volla

Quando può ritorna sempre con piacere. Negli ultimi giorni si rammaricava per non aver trovato il “solito” sole ad attenderlo. Ma questo non gli ha impedito di “tornare in campo”. Antonio Careca, sul rettangolo verde, non per giocare una partita ma per un allenamento speciale con dei giovani calciatori: l’ex attaccante brasiliano del Napoli degli scudetti questo pomeriggio (ieri per chi legge) è stato protagonista di una seduta di lavoro tutta particolare con i giovanissimi calciatori della scuola calcio Micri di Volla. L’ex bomber ha incontrato decine di baby atleti per trasmettere l’amore per il calcio e l’importanza del lavoro sul campo, ospitato dalle strutture del presidente Michele Visone.

