Bottega Empoli – Il Napoli ha messo nel mirino un altro giovane di talento

Restando ad ammirare la gioielleria di Corsi, il Napoli da tempo segue la crescita del fantasista classe 2003 Tommaso Baldanzi, protagonista nella vincente notte di San Siro per l’Empoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non ha fretta e al tempo stesso non intende partecipare ad aste utili solo a chi deve far lievitare i costi. Quando il Napoli deciderà di agire, se ne esisteranno i presupposti, magari potrà proporre all’Empoli una formula che consenta al diciannovenne di continuare a crescere nel club toscano. Perché i giovani vanno inseriti progressivamente e senza rischiare di bruciare le tappe. La strategia non cambia anche se andiamo all’estero, in questo caso in Francia e parliamo di Azzedine Ounahi centrocampista marocchino protagonista al Mondiale in Qatar.

Fonte: Gazzetta