[Video] Dall’elicottero, si vede il nuovo pallone del Mondiale femminile in Oceania

Si chiama Oceaunuz, il pallone dei Mondiali femminili che si disputeranno in Australia-Nuova Zelanda. In vista della manifestazione dal 20 Luglio al 20 Agosto, oggi attraverso l’elicottero si è visto il pallone che si ispirerà ai passaggi naturali unici delle due nazioni ospitanti.

📦 special delivery in Sydney today. welcome 𝗢𝗖𝗘𝗔𝗨𝗡𝗭 ️

together with @FIFAWWC, we revealed the official match ball for the FIFA Women's World Cup 2023 pic.twitter.com/tPZwoTKZ9v

— adidas Football (@adidasfootball) January 24, 2023