Ultime Konami Castel Volturno – Aggiornamenti su Kvara e Juan Jesus

Questa mattina il Napoli è tornato ad allenarsi all’SSCN Konami Training Center, dopo il successo contro la Salernitana e in vista del match di domenica sera contro la Roma. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra e lavoro di potenza aerobica in campo. A seguire partitella a tema a campo ridotto ed esercitazioni con tiri in porta.

Factory della Comunicazione

Kvaratskelia ha svolto la prima parte dell’allenamento in palestra con la squadra e a seguire lavoro atletico individuale in campo.

Juan Jesus ha svolto l’intera seduta con il gruppo.

La Redazione