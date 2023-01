Tra i miracoli di Spalletti c’è Lobotka, centro di gravità permanente

Undici punti in più, rispetto allo scorso anno, per il Napoli di Luciano Spalletti al giro di boa. Una continuità figlia del lavoro, del gioco e delle idee del tecnico azzurro. Un qualcosa che si era visto nell’ottima, passata stagione e che sta venendo fuori, oggi, in tutta la sua brillantezza. Oltre ai gol di Osimhen, allo splendere del gioiellino Kvara, ai terzini che sono nel gioco a 360 gradi e agli ingranaggi delle catene laterali, c’è quello che la Gazzetta dello Sport chiama “centro di gravità permanete”, al secolo, Stan Lobotka. Uno dei “miracoli”, si passi il termine, del tecnico di Certaldo.

Factory della Comunicazione