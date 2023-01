SKY – Terminate le visite mediche, ecco quando potrebbe firmare Gollini

In casa Napoli è tempo non solo di campo, ma anche di calciomercato, dove la sessione invernale si attende solo lo scambio dei portieri. Questo pomeriggio l’estremo difensore Pierluigi Gollini ha svolto le visite mediche presso la clinica Pineta Grande a Castel Volturno. L’ormai vice di Meret arriverà in prestito con diritto di riscatto ad 8 milioni. Secondo i colleghi di Sky sono terminate alle ore 16,30 ed ora si attende tra stasera e domani mattina la firma con relativo twitter presidenziale. Sirigu invece andrà alla Fiorentina per fare il vice di Terracciano.

Fonte: foto Gianluca di Marzio