Il Napoli ha fissato il prezzo per il suo portiere: Alex Meret viene valutato 30 milioni. Al momento non c’è una priorità di venderlo, anche se il portiere non è ritenuto incedibile: gli azzurri hanno un’opzione unilaterale sul contratto di Meret con la possibilità di estenderlo fino al 2025. In quest’ottica si spiegherebbe perché il riscatto di Gollini è stato fissato a 8 milioni.

Factory della Comunicazione

Fonte: profilo Twitter di Luca Cerchione