SERIE A – Lazio-Milan 4-0, la squadra di Sarri cala il poker e il Napoli scappa

Questa sera allo stadio Olimpico si è giocato il posticipo tra la Lazio e il Milan, valevole per la diciannovesima giornata di campionato. I biancocelesti partono forte e passano in vantaggio, con un azione veloce, cross di Zaccagni e tiro preciso di Milinkovic-Savic che batte Tatarusanu. I rossoneri cercano di spingere, soprattutto con Messias, ma il suo tiro è deviato in angolo. La partita però è in controllo da parte dei padroni di casa. Prima sfiorano il raddoppio, spunto di Pedro e cross dove non arriva di poco Felipe Anderson. Il raddoppio arriva dopo due minuti, palo di Marusic e tocco da pochi passi di Zaccagni. L’ex Hellas Verona sfiora la doppietta, ma salva Kjaer. Nella ripresa gli ospiti hanno l’occasione per riaprire il match, ma Hysaj, gara ottima la sua, ferma Leao da pochi passi. La Lazio però torna a spingere e va sul 3-0. Fallo in area di Kalulu su Pedro e Luis Alberto non sbaglia dal dischetto. I biancocelesti calano il poker con Felipe Anderson su azione da play-station della squadra di Sarri. Per i rossoneri è crisi, ora -12 dal Napoli che è in fuga, mentre Inter, Lazio e Roma sono a 37. Lotta Champions intensa e ad oggi lo scudetto va verso le cime del Vesuvio.

LAZIO – MILAN 2-0 (4′ Milinkovic, 38′ Zaccagni, 67′ Luis Alberto rig.)

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic (83′ Basic), Cataldi (87′ Marcos Antonio), Luis Alberto; Pedro (77′ Luka Romero), Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Fares, Lazzari, Patric, Radu, Basic, Bertini, Vecino, Cancellieri. All.: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori (23′ Kjaer), Dest; Bennacer, Tonali; Messias (58′ Saelemaekers), Diaz (58′ De Ketelaere), Leao (79′ Rebic); Giroud (58′ Origi). A disp.: Vasquez, Mirante, Kjaer, Thiaw, Gabbia, Bozzolan, Adli, Pobega, Krunic, Vranckx. All.: S. Pioli.

Arbitro: Di Bello; Assistenti: Tolfo-Galetto; IV Ufficiale: Abisso; VAR: Aureliano; AVAR: Paganessi.

Ammoniti: 26′ Bennacer (M), 33′ Milinkovic (L), 54′ Kjaer (M)

A cura di Alessandro Sacco