Santacroce: “Solo gli infortuni degli insostituibili possono fermarlo!”

L’ex azzurro e talent scout Fabiano Santacroce è intervenuto a Ottochannel (canale 16): “Difficile che questa squadra possa essere fermata, l’unica cosa che può dare veramente fastidio sono gli infortuni, da scongiurare, degli insostituibili: per me lo sono innanzitutto Di Lorenzo e Lobotka, ma anche l’attuale Osimhen lo è, non Kim perchè Juan Jesus è affidabile. Il Napoli di Spalletti è più completo di quello di Sarri, gioca in più modi e sa vincere in maniere differenti. Quello di Sarri è più fragile, in alcune partite chiuse non riusciva a vincere. Perchè il Sarri napoletano era più amato di Spalletti? Forse perchè quest’ultimo è meno populista, anche perchè Spalletti ha dovuto affrontare un periodo non semplice dovendo ritrovare la coesione con i tifosi dopo la mancata qualificazione in Champions. Napoli-Roma? Partita difficile, scorbutica, Mourinho vorrà fare qualche scherzetto al Napoli ma se gli azzurri riescono a battere anche la Roma davvero spezzano in due il campionato».

