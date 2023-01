Victor Osimhen, attaccante del Napoli si appresta a diventare uno dei centravanti più incisivi, non solo al livello nostrano. Il nigeriano, infatti, si sta facendo notare per il numero di gol segnati, anche in Europa. A prova di ciò, Osimhen è nella classifica della Scarpa d’Oro, appena fuori dal podio, con 26 punti, al pari di mostri sacri come Lewandowski e Mbappè. Al primo posto, inarrivabile per ora, Haaland con 50 punti, seguito da Pellegrino e Hurry Kane. Il Mattino

Factory della Comunicazione