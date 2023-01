Napoli, visite mediche in corso per Gollini

Presto sarà un nuovo giocatore del Napoli, ed in questo momento infatti, terminati gli ultimi accordi per lo scambio, Pierluigi Gollini sta svolgendo le visite mediche per poi firmare col Napoli il contratto che lo porterà in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto. Allo stesso modo in questo momento Salvatore Sirigu sta svolgendo le visite per la Fiorentina, dove si trasferirà a breve. La firma del contratto per Gollini è attesa tra stasera e domani, e poi senza aspettare ulteriormente il portiere sarà a disposizione del mister. Fonte Gianlucadimarzio

