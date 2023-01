Moratti: “Il Napoli sta facendo completamente un altro campionato. Chi gli prenderei? Osimhen, è eccezionale”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “La sconfitta dell’Inter con l’Empoli è assolutamente inaspettata dopo la vittoria in Supercoppa con il Milan. I neroazzurri al momento sono fuori dalla lotta scudetto, ma hanno il dovere di far bene fino alla fine, anche se il Napoli sta facendo completamente un altro campionato. La Champions? Se hai successo in Italia, sei forte anche in ambito europeo. Del Napoli comprerei Osimhen, è eccezionale”. Fonte Radio Kiss Kiss Napoli

