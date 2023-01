Mertens torna in Italia ma”tradisce” Napoli

Due giorni di stop per il suo Galatasaray e allora ecco che Dries Mertens torna a fare il turista. L’ex attaccante del Napoli ha scelto ancora l’Italia per qualche ora di relax insieme con gli inseparabili Kat e Ciro Romeo, ma per una volta non è tornato a Posillipo: da ieri il belga e la sua famiglia sono infatti a Roma, altra città nel cuore di Dries e del team Mertens. Nell’ultimo turno di campionato il suo Galatasaray ha battuto 2-1 l’Antalyaspor ed è in vetta alla classifica. Fonte: Il Mattino

Factory della Comunicazione