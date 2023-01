Meret parla di Gollini, domenica sarà in panchina

Manca solo l’ufficialità e poi Pierluigi Gollini sarà un nuovo portiere del Napoli, con la formula del prestito e del riscatto fissato a 8 milioni. Già oggi Gollini dovrebbe arrivare in città, dove ci saranno in ordine, visite mediche, firma e prima notte in azzurro, con il primo allenamento alla corte di Spalletti già domani. Meret, dopo la partita con la Salernitana ha dato il benvenuto al suo nuovo compagno, con parole di stima: “L’ho conosciuto bene in Nazionale: bravo ragazzo e grande portiere. Ci darà una grossa mano”. Domenica nella gara di campionato contro la Roma, Gollini dovrebbe essere in panchina. CdS

Factory della Comunicazione