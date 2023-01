Il football 3.0 porta la firma di Luciano Spalletti

Prima che Luciano Spalletti incollasse i cocci d’un biennio disastroso, l’ultimo poster dell’anima riconduceva a Maurizio Sarri, a quel football osé, esaltante e trasgressivo, l’impressione che si fosse sul ciglio d’una frontiera oltre la quale esistesse il nulla: e invece, la Grande Bellezza in salsa moderna è ricomparsa, nella sua gioiosa sensualità, con quel fascino che ti stordisce conducendoti in un mondo di sogni. Il football 3.0 è un manifesto abbagliante che da luglio 2021 è stato diffuso con effetti specialissimi e in cui si mescolano varie scuole di pensiero, il dominus diviene magicamente Luciano Spalletti, l’anticonformista per eccellenza, il rivoluzionario d’un passato neppure così remoto, l’uomo della difesa a tre e mezzo, quello per il quale il centravanti è lo spazio, il palleggiatore ad oltranza che insegue la verticalità e non smarrisce la prudenza, una specie d’eretico piombato su Napoli con il carico di leggende metropolitane a far da scudo – o da trappola, peggio ancora – alla propria Idea.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS