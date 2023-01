I club Juventus: «Boicottiamo Dazn e Sky, via alle disdette»

Il caso plusvalenze e la penalizzazione di 15 punti, sono certamente un deterrente in casa Juventus e per i suoi tifosi. I club bianconeri che vivono in Campania non si arrendono e alzano la voce: «Invitiamo i nostri soci a valutare l’opportunità di interrompere ogni rapporto con pay tv, mass media, canali social di tutto ciò che circonda il pianeta calcio in Italia».

Factory della Comunicazione

Questo uno dei passaggi che si legge in uno dei tanti comunicati dei tifosi della Juventus venuti fuori nelle ultime ore. Dopo la penalizzazione di 15 punti alla squadra di Allegri, anche i club bianconeri presenti in Campania hanno alzato la voce: al centro delle proteste anche Dazn e Sky, con centinaia di disdette già realizzate e numerose altre per ora solo minacciate.

Fonte: Il Mattino