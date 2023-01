Grande successo della quindicesima puntata del programma “La testa nel pallone Women”

Ieri sera si è svolta, attraverso i canali Facebook, la quindicesima puntata del programma “La Testa nel pallone Women”. Trasmissione condotta dal giornalista di Firenze Beppe Paradise e dal direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. Gli ospiti del programma erano l’ex portiere di Napoli, Torres, Cesena e Lucchese Alice Pignagnoli, il direttore di calciodonne.it Walter Pettinati, il tecnico del Cesena ed ospite fisso Michele Ardito e l’allenatore del Cittadella Salvatore Colantuono. I temi ovviamente sono stati il commento sui risultati dei campionati di serie A, B e C dei gironi, il momento del movimento femminile, in maniera dettagliata tra ospiti e dei due conduttori e tanto altro. Punta super anche per la portata degli ospiti e la competenza di essi, senza dimenticare anche un breve cenno del libro scritto da Alice Pignagnoli intitolato: “Io volevo fare la calciatrice”. Commenti anche dei telespettatori che hanno seguito la trasmissione, durata come sempre un’ora, ma davvero ricca di spunti e commenti. L’appuntamento a lunedì prossimo e si preannuncia davvero interessante e spumeggiante, non mancate come sempre. Ecco il link della pagina facebook La Testa nel Pallone Women.

A cura di Alessandro Sacco e Beppe Paradise